Vorrei un figlio, ma prima devo realizzarmi! I normali progetti di Elettra Lamborghini

“Ti piacerebbe avere dei figli?”, le ha chiesto uno degli utenti ai quali Elettra Lamborghini ha replicato senza peli sulla lingua. Lei, che ha solo 24 anni, ha affermato di non comprendere proprio le amiche e le coetanee che alla sua stessa età diventano madri perché, prima di tutto, ci dovrebbe essere l’affermazione professionale. “Anche io morirei per avere un figlio, ma prima di essere sposata ed essere realizzata completamente nella vita, non mi sognerei mai... – ha fatto sapere la Lamborghini - . Spiegatemi, vi trovo molto coraggiose, ma allo stesso tempo penso che se una persona non vuole rimanere incinta nel 2019, ci sono tante maniere...spiegatemi, vi prego, perché io ormai vedo solo coetanee incinte”.

(Di lunedì 13 maggio 2019) E' la coach rivelazione della nuova edizione di The Voice of Italy condotta da Simona Ventura e, da quandoè apparsa su Rai 2, la curiosità dei fan sulla sua vita privata è notevolmente aumentata.Essendo una delle ereditiere più seguite sui social, dove conta più di 4 milioni di follower, laha sempre messo in evidenza lussi ed eccessi, ma poche volte ha mostrato la parte più intima e sensibile di sé. Così, negli ultimi giorni, laha lasciato spazio alle curiosità dei suoi follower rispondendo con estrema sincerità anche alle domande più scomode...