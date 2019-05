F1 | Classifica FP3 GP Spagna 2019 | la Ferrari reagisce | ma Hamilton resta davanti a

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) Dopo tanto Valtteri Bottas, Lewisha deciso di rompere gli indugi. L’inglese, infatti, ha fatto la voce grossa nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio didi Formula Uno, andando a segnare un crono clamoroso, rifilando oltre mezzo secondo a tutti i rivali. Dopo il sole pieno di ieri, oggi al Montmelò il cielo si è presentato coperto e temperature decisamente più fresche attorno ai 21° per quanto riguarda l’aria e 34° per l’asfalto. Con questa situazione per tutti i piloti è stato decisamente complicato mandare le gomme nella giusta finestra di utilizzo, con diversi testa-coda e una uscita di pista in curva 5 per Valtteri Bottas che ha reso necessaria la bandiera rossa dato che la W10 del finlandese non era in grado di riemergere dalla ghiaia. Al termine del turno, tuttavia, tutti hanno potuto spingere ed effettuare le consuete ...

