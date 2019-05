Maltempo | oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in 48 ore nel modenese

Maltempo Emilia Romagna - Cia : “L’agricoltura a rischio con danni per oltre 1 mln” : Il Maltempo che ha colpito l’Italia, soprattutto il Nord-Est con Emilia-Romagna e Veneto in testa, ha avuto effetti immediati sull’agricoltura. A lanciare l’allarme e’ Cia-Agricoltori italiani, che sta monitorando la situazione e stima danni sopra il milione di euro. “In particolare – spiega Cia – nel Modenese un manto di neve ha ricoperto interi campi di patate nell’area dei pregiati tuberi di ...

Maltempo - l’Uragano Artico devasta il Lago di Garda : raffiche oltre 100km/h - barche scuffiate [FOTO] : raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. barche scuffiate e Lago in burrasca. E’ conta dei danni sulla sponda bresciana del Lago di Garda, investita dal Maltempo in quella che e’ la domenica di maggio meno primaverile degli ultimi anni. L’anemometro installato a Toscolano Maderno ha rilevato una raffica di 98 km/h, mentre quello di Desenzano si e’ fermato a 85 km/h. A Lonato il tetto del centro sportivo e’ ...

Maltempo e freddo - neve oltre 600 metri : 11.45 L'ondata di Maltempo e freddo non si è fatta attendere: ha già colpito il nord Italia e progressivamente si spinge verso il centro e il sud con un drastico calo delle temperature. Una bufera si è abbattuta sul lago di Garda con raffiche di vento a 100 km orari con decine di alberi abbattuti. Vento, pioggia e allagamenti anche a Lecco e provincia. Su tutto l'arco alpino nevica oltre i 600 metri: chiusi per sicurezza alcuni passi ...

Maltempo - oltre 50 interventi dei vigili del fuoco nel Bellunese per neve : Sono stati oltre 50 gli interventi messi in atto dai vigili del fuoco nel Bellunese a partire dalla sera di sabato, 27 aprile, a causa delle abbondanti nevicate che si sono verificate sul territorio. Lo scrivono i vigili del fuoco su Twitter specificando che gli interventi hanno riguardato la rimozione di alberi abbattuti e assistenza a persone in difficoltà. L'articolo Maltempo, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco nel Bellunese per neve ...

Maltempo : in Veneto oltre 60 interventi dei Vigili del fuoco per la nevicata nel bellunese : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) - oltre 60 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per le avverse condizioni metereologiche, che dalla giornata di ieri hanno interessato tutta la provincia bellunese con abbondanti nevicate. Le operazioni di soccorso hanno riguardato il taglio di piante, il recup

Maltempo : acqua alta a Venezia - oltre un metro di neve in Alto Adige : Il Maltempo, con venti forti, piogge e nevicate, nelle ultime 48 ore ha interessato l'Italia. L'acqua alta ha raggiunto a Venezia una massima di 134 centimetri. Una misura eccezionale per aprile; ...

Ondata di Maltempo e forti nevicate in Francia : oltre 50mila famiglie senza elettricità sulle Alpi : Fitte nevicate sull’arco Alpino hanno provocato la caduta di alberi sui tralicci elettrici ed ora almeno 50.000 abitazioni in Francia sono rimaste senza elettricità questa mattina: lo ha reso noto Enedis, filiale di Edf incaricata della gestione e della manutenzione della rete. L’Alta Savoia risulta il dipartimento più colpito con 35mila famiglie senza corrente, contro 9000 dell’Isère e i 6000 della Savoia, ha precisato ...

Maltempo - la goccia fredda scarica piogge intense in Tunisia : oltre 100mm e raffiche di 90km/h [FOTO e VIDEO] : 1/17 ...