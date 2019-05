Lupi si dimise per molto meno

huffingtonpost

(Di sabato 4 maggio 2019) “Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c’è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione?, e dico l’ex ministro Mauriziodi Ncd, siper...”. Lo scrive su Fb il vicepremier Luigi Di Maio.“Qui si tratta semplicemente di smettere di fare le vittime e rimettersi a lavorare. Il M5S vuole che il governo vada avanti. Si chiama responsabilità”, sottolinea.A proposito di retroscena, è quello de la Repubblica a fare da assist al leader Pd Nicola Zingaretti.“Il leader della Lega ha detto: ‘Conte non ha più la mia fiducia’. O è la solita buffonata di un gruppo di buffoni o prendiamo atto che il Governo non ha più la ...

graziellacesari : RT @laura_ceruti: sig @lauraboldrini non è vero che in Italia non si dimette nessuno perché durante il governo Renzi si dimise la ministra… - Carla481648 : RT @laura_ceruti: sig @lauraboldrini non è vero che in Italia non si dimette nessuno perché durante il governo Renzi si dimise la ministra… - doktorconte : RT @laura_ceruti: sig @lauraboldrini non è vero che in Italia non si dimette nessuno perché durante il governo Renzi si dimise la ministra… -