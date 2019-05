Inter pari a Udine | rallenta  la sua corsa Champions

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata : Udinese e Inter in parità. Diretta gol live : RISULTATI SERIE A: negli anticipi della 35giornata l'Inter vuole blindare il quarto posto e la Spal la salvezza, rischia l'Udinese che è ancora in bilico.

Una 'caccia al tesoro' per turisti all'Interno del cimitero di Lipari - Intervengono i carabinieri : Una vera e propria "Caccia al Tesoro" stata organizzata l'altra sera da una comitiva di turisti stranieri all'interno del cimitero di Lipari, la pi grande delle isole Eolie. A notare lo "strano ...

Gilet gialli - il ministro dell’Interno annuncia : “Attaccato ospedale a Parigi”. Ma è falso. Opposizioni : “Si dimetta” : Il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner è sotto accusa per aver dichiarato che, durante la manifestazione del primo maggio a Parigi, un gruppo di Gilet gialli stava attaccando l’ospedale della Pitié-Salpetriere. La versione dei fatti è stata fornita ai media sia attraverso il suo conto Twitter, ma anche annunciata dallo stesso ministro ai microfoni dei cronisti. L’informazione poche ore dopo è però stata smentita ...

Inter-Juventus - Allegri : “Pari con uomini contati contro una squadra forte” : INTER JUVENTUS 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del pareggio contro l’Inter. Queste le parole che partono dagli elogi a Cristiano Ronaldo che con il suo gol ha ripreso i nerazzurri ed evitato la sconfitta: “Ho Cristiano Ronaldo e sono contento. E’ importante […] L'articolo Inter-Juventus, Allegri: “Pari con uomini contati ...

Inter-Juve pari a San Siro : Al vantaggio di Nainggolan nel primo tempo risponde Ronaldo nella ripresa e finisce così senza vincitori né vinti il derby d'Italia tra Inter e Juventus giocato davanti a uno stadio 'Meazza' vestito a ...

Una ‘scudettata’ Juventus con un centellinato CR7 frena l’entusiasmo dell’Inter : è pari a San Siro : Il derby d’Italia tra Inter e Juventus regala emozioni: nel primo tempo meglio i nerazzurri, nel secondo parziale di gioco Cristiano Ronaldo ‘salva’ i bianconeri Una Juventus già ‘scudettata’ tiene la botta contro un Inter pronta a darsi battaglia per guadagnarsi un posto tra le prime quattro della classifica di Serie A. A San Siro, l’anticipo di campionato tra i bianconeri e gli uomini di Spalletti ...

LIVE Atalanta-Fiorentina 1-1 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : parità all’Intervallo! La Dea vede la finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Fiorentina, match valevole per le semifinali di ritorno di Coppa Italia 2018/19. Si riparte dal 3-3 pirotecnico del Franchi: chi vince, raggiunge la finale della 72esima edizione della Coppa nazionale contro la Lazio, che ha espugnato per 1-0 San Siro grazie alla fiammata di Correa. Il remake della finale di Coppa Italia 1995/96 è pronto a dare spettacolo: chi sarà la seconda finalista? ...

LIVE Dinamo Sassari-s.Oliver Würzburg - Finale Europe Cup basket in DIRETTA : 45-45 - perfetta parità all’Intervallo : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata della Finale di FIBA Europe Cup tra Dinamo Sassari e s.OLIVEr Würzburg, primo dei due capitoli di un confronto che terminerà nel primo giorno di maggio. Per la seconda volta consecutiva la Finale della seconda competizione Europea organizzata dalla FIBA vede in campo una formazione italiana. Dopo che lo scorso anno si erano affrontate Venezia e Avellino, questa volta è la squadra di ...

Palermo - Stellone appeso ad un filo : l’allenatore rischia l’esonero dopo il pari Interno con il Padova : L’allenatore rosanero potrebbe essere esonerato nonostante la squadra siciliana sia padrona del proprio destino per la promozione in Serie A In casa Palermo si valuta l’esonero di Stellone, il pareggio interno ottenuto ieri contro il Padova non è piaciuto alla dirigenza che medita adesso un cambio in panchina. Rino Foschi deciderà nella giornata di oggi se esonerare Stellone o proseguire con lui, considerando che la formazione ...

La Roma - il pari e questa Inter figlia di nessuno : Non sapremo mai, ormai è tardi per scoprirlo, quale Inter sia stata quella di questo campionato. Definiamola un'Inter figlia di nessuno, perché nessuno se l'è realmente presa sulle spalle per ...

Inter-Roma : finisce in parità la sfida per la Champions : La squadra di Spalletti non sfrutta il match point. La Roma di Ranieri rimane a -1 dal quarto posto. Perisic

Inter-Roma 1-1 - pari lascia aperta la corsa Champions : Un gol a testa, un punto a testa e un tempo a testa: Inter e Roma non si fanno male e firmano un pareggio che va bene ad entrambe. I nerazzurri raggiungono quota 61, mantenendo i cinque punti di distanza dal Milan. La Roma non approfitta del mezzo passo falso dei rossoneri a Parma ma resta in corsa per il quarto posto. Lo sprint per la Champions e' invece una lunga maratona, in cui conta non fermarsi. La squadra di Ranieri convince soprattutto ...

Inter-Roma - Spalletti : 'Pari giusto - potevamo fare meglio. Perisic alza il nostro livello' : 1-1 contro la Roma: l'Inter conquista un buon punto contro una big del campionato utile a consolidare il terzo posto. Un risultato giusto, secondo la lettura di Luciano Spalletti : "Ci sono state ...

Inter : Spalletti - il pari è giusto : Così Luciano Spalletti, parlando a Sky Sport dopo il pareggio fra Inter e Roma. "La Roma ha giocato una buona partita, noi potevamo fare di più, abbiamo sbagliato diversi pallone, non è stato da ...