Serie A calcio | programma turno infrasettimanale | orari | tv e streaming Il palinsesto su

Serie D - successo prezioso per il Sassari calcio [FOTO] : 1/3 Foto Alessandro Sanna ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Fiorentina-Florentia 4-2 - le viola servono il poker ed a -1 dalla Juventus : Nel posticipo domenicale della terzultima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A, vittoria della Fiorentina al Gino Bozzi di Firenze nel derby cittadino contro il Florentia. Un match spettacolare conclusosi sul 4-2 in favore delle gigliate, per effetto delle marcature di Valery Vigilucci, Heleen Jaques, Alia Guagni e di Ilaria Mauro per la compagine allenata da Antonio Cincotta, mentre a segno in due circostanze Isotta Nocchi tra ...

La gara di Giovinazzi - Grissin Bon Reggio Emilia-Happy Casa Brindisi - Lecce-Pescara e la Serie D Calcio : per il Monopoli vittoria a tavolino - ... : Alle 17,10 il via al secondo gran premio del campionato del mondo di formula 1 di automobilismo. C'è la pole position clamorosa di Leclerc e la prima fila tutta Ferrari, in Bahrein. Per i pugliesi e tutti gli italiani c'è anche Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo:...

Calcio - Serie A 2019 : Kean batte l’Empoli - Donnarumma affonda il Milan. Punti pesanti per l’Udinese : Gli anticipi del sabato della 29ma giornata della Serie A di Calcio vedono la vittoria della Juventus sull’Empoli grazie al solito Kean, mentre il Milan cade a Marassi per mano della Samp a causa di un errore grossolano di Donnarumma che propizia il gol di Defrel. L’Udinese infine fa tre passo verso la salvezza superando il Genoa. L’Udinese regola il Genoa nell’anticipo delle ore 15.00 con un gol per tempo: apre al ...

Calendario Serie A calcio - orari degli anticipi di oggi (30 marzo). Come vedere le partite in tv e streaming su Sky e DAZN : Dopo l’anticipo di ieri tra Chievo Verona e Cagliari, la Serie A Tim 2019 entra nel vivo, attraverso le sfide di oggi (sabato 30 marzo), con ben tre partite in programma, a cominciare dalle ore 15, e dal match tra Udinese e Genoa, in programma alla Dacia Arena della città friulana, con diretta televisiva su Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport (251). Restiamo sull’emittente satellitare anche per la ...

Consigli Fantacalcio Serie A / Dritte per la 29giornata : i bomber su cui puntare : Consigli Fantacalcio Serie A: le Dritte della nostra redazione per le partite della 29giornata del primo campionato italiano.

Sportitalia - Palinsesto Calcio dal 29 Marzo al 1 Aprile (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 23° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione.Il...

"Inter Women in Serie A? Parliamo di calcio" - accuse di sessismo per il conduttore Criscitiello (video) : Nuovo caso di sessismo nel mondo del giornalismo sportivo? Il verdetto dei social è già stato emesso e ha bollato Michele Criscitiello, conduttore e direttore di Sportitalia, tra coloro che non si sottraggono a distinguere pubblicamente la qualità dello sport maschile da quella dello sport femminile. Si torna a parlare di calcio: l'occasione la offre Roberto Scarpini di Inter Channel, che sul finale di Monday Night di martedì 26 marzo ha ...

CONSIGLI FANTACALCIO Serie A / I migliori portieri - dritte per la 29giornata : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: le dritte della nostra redazione per le partite della 29giornata del primo campionato italiano.

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : incertezza a Roma e Milano : Pronostici Serie A – Prende il via la 29^ giornata del campionato di Serie A. Anticipo del venerdì tra Chievo e Cagliari. Tre le sfide del sabato tra cui la Juve che ospita l’Empoli e il Milan in trasferta contro la Sampdoria. Big match la domenica: alle 15 Roma-Napoli e alle 20.30 Inter-Lazio. Le altre gare di giornata vedono tre scontri salvezza: Udinese-Genoa, Frosinone-Spal e Bologna-Sassuolo. L’Atalanta va in trasferta a ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : insidia Foggia per il Brescia : Pronostici Serie B – Si gioca un turno molto importante valido per il campionato di Serie B, la giornata si apre con l’interessante match tra Cremonese e Verona. Piatto ricco il sabato, trasferta per il Benevento contro l’Ascoli, così come il Crotone sul Carpi in un vero e proprio scontro per la salvezza. Il Palermo cerca punti per la promozione sul campo del Cosenza, Perugia e Salernitana davanti al pubblico amico ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina a caccia del successo nel derby contro la Florentia per avvicinarsi alla Juventus nel 20° turno : I tre anticipi della ventesima (terzultima) giornata hanno riaperto un discorso che sembrava chiuso nel campionato di Calcio femminile di Serie A. La caduta della Juventus di Rita Guarino sul campo del Sassuolo ha rimesso tutto in discussione nella lotta per lo Scudetto. Un ko di cui ha approfittato prontamente il Milan di Carolina Morace che, vittorioso 4-1 al “Vismara” contro la Roma, si è portato a -2 dalle bianconere. Ora è il ...

Serie A calcio - orari e programma del fine settimana 29-31 marzo. Calendario - tv e streaming : la guida su Sky e Dazn : Sta per iniziare un nuovo capitolo per la Serie A TIM, precisamente il numero 20, che partirà già questa sera (venerdì 29 marzo), alle ore 20.30, con l’anticipo tra Chievo Verona e Cagliari, che verrà trasmesso su Sky, così come altri due anticipi di domani, ovvero Udinese-Genoa alle 15 e Juventus-Empoli alle 18. Alle 20.30 il primo switch di giornata, con Sampdoria-Milan che sarà visibile in esclusiva su Dazn. CLICCA QUI PER GUARDARE ...

Calcio - Serie A 2019 : impegno contro l’Empoli per la Juventus nella 29^a giornata - spicca il big match Roma-Napoli : La Serie A di Calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 29, che tra le altre sfide vedrà la Juventus capolista affrontare un Empoli a caccia di punti per allontanarsi dalla zona rossa, distante appena un punto. Un impegno agevole solo sulla carta per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, poichè i toscani si sono dimostrati squadra arcigna per tutti, grazie anche alle reti del bomber Caputo. Più difficile invece la sfida del Napoli, ...