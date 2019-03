Tagliafico non rinnova con l’Ajax | ad un passo l’Atletico Madrid

calcioweb.eu

Si sta mettendo in mostra per un grande talento e si candida ad essere grande protagonista anche per le prossime stagioni: stiamo parlando di Nicolas, terzino sinistro dell'Ajax che difficilmente rimarrà ad Amstardam nella prossima stagione. Secondo TyC Sports, il calciatore avrebbe rifiutato il rinnovo del contratto con l'Ajax ed entro i prossimi giorni ci sarà l'incontro con gli olandesi per comunicare la volontà di cambiare aria a partire da giugno. La squadra in pole per assicurarsi le sue prestazioni è sicuramente l'Atletico, che ha da poco ceduto Lucas Hernandez al Bayern Monaco. L'operazione potrebbe chiudersi per circa 20 milioni di euro.

