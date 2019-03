calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Nico, classe 1995, è l’uomo del giorno del calcio tedesco, dopo avere risolto in extremis la partita contro l’Olanda. Parlando a t-online.de, ha detto che sogna un futuro in un grande club, magari anche in Italia: “Ci sono tante squadre straordinarie che partecipano alla Champions League ogni anno.a certi livelli per me è ancora un sogno: ho sempre tifato per l’Inter e un giorno mi piacerebbe vestire i colori nerazzurri. Sono tranquillo, soprattutto perché gioco in un grande club come l’Hoffenheim. Qui mi trovo bene”. Il difensore tedesco ha origini ischitane.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo: “Sogno dinell’Inter” CalcioWeb.

CalcioWeb : #Schulz non nasconde il suo sogno di giocare per l' #Inter - FabioGaruccio : Schulz: 'Sogno di giocare nell'Inter' - Calcio - ANSA - fisco24_info : Schulz: 'Sogno di giocare nell'Inter': Difensore di origine ischitana è l'uomo del giorno in Germania -