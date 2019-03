Samsung S10 | Plus e Lite | prezzo | 5G e colori Le caratteristiche ufficiali

Samsung Galaxy S10 Plus - la recensione di GQ e le foto : Il Samsung Galaxy S10 Plus è finalmente uscito nei negozi. Il top di gamma coreano è da sempre uno dei telefoni più attesi dell'anno, ma lo è ancor di più nel 2019 considerando che va a celebrare il decimo anniversario dall'uscita del primo Galaxy S e a mettere un punto sullo sviluppo dell'intera gamma: non solo perché siamo in un periodo di grandissima transizione – dal 5G al Galaxy Fold - ma ...

Fortnite per Android riattiva la chat vocale - corregge i bug sui Samsung Galaxy S10 e introduce novità al gioco : Un recente aggiornamento di Fortnite Mobile riattiva la chat vocale dopo che la funzione è stata rimossa dalle versioni Android e iOS la settimana scorsa, in quanto causava alcuni problemi alle prestazioni del gioco. L'ultimo aggiornamento risolve anche alcuni problemi riscontrati su Samsung Galaxy S10 e apporta anche una serie di modifiche al gioco, incluse alcune nuove armi in-game, una nuova modalità di gioco e varie correzioni di bug ...

Spunta oggi 22 marzo il Samsung Galaxy S10 con offerte TIM Next : come garantirsi il Galaxy S11 : Abbiamo dovuto attendere un po', ma da oggi 22 marzo finalmente possiamo parlare della disponibilità del Samsung Galaxy S10 attraverso delle speciali offerte TIM. Non mi riferisco ad un piano "classico", quanto all'iniziativa TIM Next, con cui potrete assicurarvi non solo il pagamento a rate del device, ma anche la possibilità di passare al suo successore tra un anno senza affrontare costi extra. Cerchiamo dunque di analizzare meglio queste ...

I Samsung Galaxy S10 esordiscono nel listino di TIM Next : massima flessibilità a partire da 19 euro al mese : Dal prossimo 25 marzo il catalogo di TIM Next si amplia accogliendo gli smartphone top di gamma del momento, ossia l'intera line-up Samsung Galaxy S10 L'articolo I Samsung Galaxy S10 esordiscono nel listino di TIM Next: massima flessibilità a partire da 19 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Il giorno di uscita ufficiale del Samsung Galaxy S10 5G : quanto toccherà ancora aspettare in Italia : Non ci sono più dubbi sulla prima data di uscita del Samsung Galaxy S10 5G, visto che l'appuntamento è stato appena ufficializzato dal produttore. Nella giornata di ieri, avevamo indicato il mese di aprile come quello decisivo per il lancio negli Stati Uniti e ora l'azienda ha fatto sapere che il prossimo 5 aprile le vendite del device partiranno in Sud Corea. la madrepatria del grosso marchio farà da apripista del top di gamma con supporto ...

I Samsung Galaxy S10 vendono bene in Cina ma il mercato degli smartphone rallenta a livello globale : Un segnale positivo per Samsung arriva dalla serie Samsung Galaxy S10 che, stando ai primi report, stanno facendo registrare buone vendite nel mercato cinese L'articolo I Samsung Galaxy S10 vendono bene in Cina ma il mercato degli smartphone rallenta a livello globale proviene da TuttoAndroid.

Come registrare lo schermo del Samsung Galaxy S10 con un trucco : Se desiderate sfruttare una funzionalità di registrazione dello schermo su un modello della serie Samsung Galaxy S10, sappiate che c'è un trucco per farlo L'articolo Come registrare lo schermo del Samsung Galaxy S10 con un trucco proviene da TuttoAndroid.

L’anello luminoso sui Galaxy S10 sarà sfruttato per le notifiche? Samsung (non) si esprime : Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e sfrutteranno mai l'anello luminoso intorno alla fotocamera anteriore per segnalare la ricezione di notifiche? Ecco la risposta di Samsung. L'articolo L’anello luminoso sui Galaxy S10 sarà sfruttato per le notifiche? Samsung (non) si esprime proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 dopo 7 mesi : meglio di S10+? La nostra riprova : Scopri come va Samsung Galaxy Note 9 dopo 7 mesi dal lancio, l'altro top di gamma dell'azienda coreana. Tutti i dettagli su batteria, fotocamera, prestazioni, s-pen e le migliori offerte online. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 dopo 7 mesi: meglio di S10+? La nostra riprova proviene da TuttoAndroid.

Vicinissimi all’uscita del Samsung Galaxy S10 5G : si parte dagli USA ad aprile : Il Samsung Galaxy S10 è arrivato da poco sul mercato italiano ed europeo, eppure è già un punto di riferimento. Sia per chi segue sempre con interesse le vicende del produttore coreano, sia per chi in questi anni ha deciso di concentrarsi su altri brand come Huawei e Honor. A tal proposito, nella giornata di ieri vi ho parlato di come installare i temi del nuovo top di gamma a bordo di questi prodotti dotati dell'interfaccia EMUI 9 (qui trovate ...

I supporti magnetici per smartphone non limitano la ricarica wireless del Samsung Galaxy S10+ : Il Samsung Galaxy S10+ è in grado di lavorare con un supporto magnetico sul retro senza alcuna perdita di funzionalità per quanto riguarda la ricarica wireless L'articolo I supporti magnetici per smartphone non limitano la ricarica wireless del Samsung Galaxy S10+ proviene da TuttoAndroid.

La variante Exynos di Samsung Galaxy S10+ riceve il root grazie a Magisk : grazie a Magisk è possibile ottenere i permessi di root nella versione Exynos di Samsung Galaxy S10 Plus, anche se al momento manca una versione aggiornata del software. L'articolo La variante Exynos di Samsung Galaxy S10+ riceve il root grazie a Magisk proviene da TuttoAndroid.

Sostituire lo schermo del vostro Samsung Galaxy S10 non sarà esattamente “economico” : Ecco le cifre indicative che dovrete sborsare per Sostituire lo schermo del vostro Samsung Galaxy S10, S10+ o S10e in caso di rottura accidentale. I prezzi sono solo indicativi perché riferiti al mercato taiwanese. L'articolo Sostituire lo schermo del vostro Samsung Galaxy S10 non sarà esattamente “economico” proviene da TuttoAndroid.

Hidey Hole permette di creare sfondi personalizzati per i fori nel display della gamma Samsung Galaxy S10 : Hidey Hole è un'applicazione sviluppata da Chainfire, sviluppatore noto in ambito root, che permette di creare degli sfondi perfetti per i fori delle fotocamere presenti sugli schermi degli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10. Rispetto alla soluzione con degli sfondi già pronti, l'app consente la creazione di wallpaper personalizzati per sfruttare come meglio si crede il foro nel display. L'articolo Hidey Hole permette di creare sfondi ...