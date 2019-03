Matteo Salvini attacca Luca Casarini : "Ecco Chi è il pluripregiudicato che guida la Mare Jonio" : "Ecco Luca Casarini, noto tra l'altro per aver aperto l'osteria 'allo sbirro morto', pluripregiudicato, coccolato da pd e sinistra oggi alla guida del centro sociale galleggiante arrivato davanti a lampedusa", inizia così con cui Matteo Salvini mostra la foto dell'attivista oggi alla guida della missione della nave Mare Jonio, che è ferma a largo di Lampedusa con a bordo 48 migranti. "E noi dovremmo cedere a questi personaggi? ...

Chi è Luca Casarini - l’ex attivista no-global che ora salva i migranti : Luca Casarini a una manifestazio no global nel 2001 a Roma (foto: Crenato Franceschini/LAPRESSE) Alle 7 di mattina di martedì 19 marzo è arrivata in acque italiane un’altra nave con a bordo 49 migranti. Si tratta di Mare Jonio, un ex rimorchiatore battente bandiera italiana rimesso a nuovo nel 2018 grazie ai finanziamenti raccolti dalla Ong Mediterranea Saving Humans e da Luca Casarini, oggi capomissione. A proposito di quest’ultimo, ...

Luca Casarini - Chi è il capo missione della Mare Jonio : Luca Casarini è il capo missione della Mare Jonio , l'imbarcazione dell'ong Mediterranea Saving Humans che ha soccorso in acque internazionali 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone in ...

Chi è Luca Casarini - ex Disobbediente che salva i migranti : Ma è la contestazione del G8 di Genova a farlo salire agli onori della cronaca nella veste di portavoce e leader dei Disobbedienti. Candidato nel 1999 alle elezioni comunali di Padova, Casarini è ...

Rally del Ciocco e Valle del SerChio – Luca Panzani all’assalto del “tricolore” rally due ruote motrici : Il pilota lucchese questo fine settimana sarà al via della prima prova del Campionato Italiano rally al Ciocco, da dove avvierà l’assalto allo scudetto delle vetture a trazione anteriore, al volante di una Ford Fiesta R2 della neonata TH Motorsport, gommata a titolo ufficiale Hankook Luca Panzani è pronto per la nuova sfida che lo vedrà ancora tra i protagonisti di primo piano nel Campionato Italiano rally, che avvierà questo fine settimana ...

Barbara D'Urso indaga su Gianluca - allontanato da Uomini e donne : 'Ho Chiesto a Maria' : Barbara D'Urso nel corso delle ultime puntate di Pomeriggio 5 si è trovata a parlare del nuovo amore di Lucia Bramieri, tra le protagoniste della passata edizione del Grande Fratello Nip che tornerà in onda da aprile in poi. La signora Bramieri ha ritrovato l'amore e la serenità al fianco di Gianluca Mastelli, un volto ben noto al pubblico di Canale 5 che segue Uomini e donne, dato che qualche anno fa fu al centro di uno scandalo nella ...

ISOLA DEI FAMOSI 2019/ Diretta ed eliminati : Chi tornerà a casa tra Luca e Paolo? : ISOLA dei FAMOSI 2019, Diretta ed eliminati decima puntata, 18 marzo: chi sarà eliminato tra Luca Vismara e Paolo Brosio? Soleil Sorge ancora leader?

Luca Zingaretti : altezza - figli e moglie. Chi è il fratello Nicola : Luca Zingaretti: altezza, figli e moglie. Chi è il fratello Nicola Chi è Luca Zingaretti L’11 febbraio, alla fine della kermesse musicale de il Festival di Sanremo, su Rai 1 torneranno in onda i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, la nota serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri per la regia di Alberto Sironi. A interpretare il famoso commissario, come sempre, c’è Luca Zingaretti. Luca ...

Sci alpino - Gigante masChile Soldeu 2019 : vince Alexis Pinturault - settimo Luca De Aliprandini : Lo slalom Gigante maschile delle Finali di Coppa del Mondo dello sci alpino di Soldeu, Andorra, va al transalpino Alexis Pinturault che, dopo aver chiuso in testa la prima discesa, amministra il vantaggio nella seconda e si mette alle spalle l’elvetico Marco Odermatt. Sale sul podio anche lo sloveno Zan Kranjec. settimo Luca De Aliprandini, non va a punti Christof Innerhofer, ventesimo ed ultimo degli atleti giunti al traguardo. Il ...

Vieni da me - la drammatica confessione di Luca Capuano : "Ho risChiato di morire. Quella notte - mia madre..." : Luca Capuano, oggi 15 marzo su Raiuno, a Caterina Balivo spiega di aver fatto l’attore per caso. “Ho iniziato a fare l’attore per caso perché volevo essere indipendente e cominciai a lavorare nella moda", dice l'artista a Vieni da me, "dopo aver fatto il servizio militare a Roma, decisi di iscriverm

Nuova Zelanda - strage nelle moschee a Christchurch : 49 morti - arrestati 3 suprematisti bianChi. Omaggio a Luca Traini : Terrore in Nuova Zelanda, a Christchurch. Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta...

Nuova Zelanda - strage nelle moschee : 49 morti - arrestati 3 suprematisti bianChi. Live su facebook - omaggio a Luca Traini : Terrore in Nuova Zelanda, a Christchurch. Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta...

Nuova Zelanda - strage nelle moschee : 49 morti - arrestati 3 suprematisti bianChi. Live su facebook - omaggio a Luca Traini : Terrore in Nuova Zelanda, a Christchurch. Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta...

Nuova Zelanda - suprematisti bianChi attaccano moschee : 49 morti - tre arrestati. Spunta il nome di Luca Traini : Terrore in Nuova Zelanda, a Christchurch. Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta...