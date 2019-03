ilgazzettino

(Di domenica 17 marzo 2019) Ilvoterà20 marzo sul caso -. Iri, dalle 13, saranno chiamati infatti a pronunciarsi sulla proposta della Giunta delle immunità di Palazzo Madama, che anei ...

TgLa7 : Salvini esulta sui numeri dei migranti. Mercoledì voto in aula sulla Diciotti - PietroGrasso : Immaginate se un Ministro dell'Interno trattenesse in una scuola 177 studenti per bloccare le proteste contro il Go… - mbwManzoni : Diciotti, mercoledì il voto in Senato sul processo a Salvini -