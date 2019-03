Live - Non è la D' Urso | pace fatta tra Carmelita e Corona | ' Ti voglio chiedere scusa'

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ieri a- Non è la D'è andata in scena la riappacificazione trae Fabrizio. I due non si rivolgevano la parola dal 2013 quando l'ex re dei papazzi lanciò una notizia di gossip contro il figlio di Barbara D'Correva l'anno 2013 quando l'ex marito di Nina Moric pubblicò una foto di Emanuele, ovvero il figlio della conduttrice campana, mentre fumava una sigaretta. Lo scatto sembrava alquanto normale, mamise in giro la voce che quella che teneva in mano il ragazzo non fosse una semplice sigaretta ma uno spinello. Da quel momento i due hanno iniziato una vera e propria battaglia legale. La D'decise di non parlare più dell'imprenditore milanese nei suoi programmi ma lo portò in Tribunale. D'altro canto, Fabrizio in più occasioni aveva lanciato delle frecciatine alla donna....

