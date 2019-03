Depistaggio strage,indagato ex generale

L'exQuintino Spella, oggi novantenne, èpernell'ambito dell'inchiesta della Procuradi Bologna, sui mandanti e i finanziatori delladel 2 agosto 1980. Spella, respondabile del Sisde a Padova dell'epoca, è stato interrogato dai magistrati bolognesi della procura. La circostanza è emersa oggi durante l'udienza del processo in Corte d'Assise contro l'ex Nar Gilberto Cavallini.(Di mercoledì 13 marzo 2019)

