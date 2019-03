Giappone | a 116 anni è la più anziana

Giappone : una donna di 116 anni è la persona più anziana al mondo : Cerimonia per Kane Tanaka: il Guinness dei primati ha riconosciuto la donna Giapponese di 116 anni come la persona più anziana al mondo. Nata il 2 gennaio 1903, 4 figli, la donna ha l’abitudine di alzarsi molto preso al mattino e si diverte a studiare matematica. Vive in una casa di cura a Fukuoka, nel sudovest del Paese. Prima di lei il record apparteneva ad un’altra donna Giapponese, Chiyo Miyako, morta a luglio all’età di ...