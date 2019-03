Calcio,Serie A:anticipo Parma-Genoa 1-0

Kucka 'man of the match' nelche stende 1-0 ilal Tardini.Entrambe le squadre 'serene' a centro classifica Ritmi blandi in un 1°tempo brutto e soporifero.Gli ospiti ci provano con Criscito (tiro centrale) e Bessa (sinistro largo), l'unica vera chance è per i ducali al 38': controllo in area e girata di Inglese fuori di poco.Ripresa.Grifone pericoloso con Sanabria (63') e Lerager (67'),ma a segnare è ildopo un vero ping pong:traversa Kucka,palo Rigoni e tap-in vincente ancora di Kucka,un ex, Gervinho si divora il 2-0.(Di sabato 9 marzo 2019)

tuttosport : Juve# , le pagelle: riecco Bentancur# , Kean# è fortissimo ?? - Corriere : La grande lezione dell’uomo di Avellaneda, uno dei più grandi bomber del calcio moderno, arriva molti anni dopo la… - tuttosport : #Juve , lo #Stadium lotta contro il silenzio della #CurvaSud ?? -