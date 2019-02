Steam suggerisce una riprogettazione dell' interfaccia in arrivo

eurogamer

(Di martedì 26 febbraio 2019) Come segnala PCGamesN, la pagina "about" diha recentemente ricevuto un aggiornamento, che include una breve clip di qualcuno che attiva Portal 2 dal client.Anche se la clip è molto stilizzata - con un desktop e una tazza da caffè - la disposizionee tessere nell'non corrisponde al look attuale di. Si nota anche la funzione di chat appena ridisegnata.Ciò ha portato molti a presumere che questa sia un'anticipazionedi. Come sempre con Valve, nulla è pronto fino a quando non è pronto, ma l'ha sicuramente un aspetto diverso, e questa volta è visibile al pubblico. Potete dare un'occhiata voi stessi a questo nuovo look andando sulla pagina "about".Leggi altro...