Nissan - A Ginevra sarà svelata la concept di crossover IMQ

(Di martedì 26 febbraio 2019) Ancora un Salone dinel segno dell'elettrificazione per la. Allevento di questanno,ladiIMQ, che rappresenta il futuro della mobilità intelligente secondo la Casa giapponese. Per ora, lunica immagine disponibile mostra il fianco dalla cintura molto alta e caratterizzato da ruote molto grandi, e un posteriore con fari a Led orizzontali, con un lunotto ridotto al minimo, sovrastato da uno spoiler prolungato. Un design che rappresenta un coerente sviluppo rispetto alla IMx Kuroelettrica in passerella l'anno scorso. Le linee della IMQ potrebbero anticipare alcuni spunti del design della prossima Suv Qashqai.