Emma Marrone si schiera contro Matteo Salvini in un live | critiche sui social | ' Zitta'

Emma Marrone infiamma il palco di Eboli e grida : "Aprite i porti" : Emma Marrone canta a Eboli, in provincia di Salerno, ed infiamma l'animo dei fan. Questa volta però ad animare la folla non è stata soltanto la grinta della cantante, ma anche un messaggio gridato forte e chiaro dal palco del Palasele: "Aprite i porti!".Insomma, una vera e propria presa di posizione contro le politiche di respingimento dell'attuale governo e, in particolare, del ministro dell'Interno Matteo Salvini.Emma non ...

Emma Marrone : tumore e cicatrice - dove l’ha avuto : Emma Marrone: tumore e cicatrice, dove l’ha avuto tumore Emma Marrome, dove l’ ha avuto Emma Marrone è una cantante molto amata, che grazie alla sua dedizione e alla sua tenacia è arrivata a realizzare il suo sogno. Ma ognuno, anche i personaggi della televisione così lontani e apparentemente perfetti, nascondono dei segreti. Emma ha raccontato al Corriere della Sera il suo. Emma Marrone: uscita dell’ album e confessione È di questi giorni ...

Emma Marrone intima all’Essere Qui Tour a Reggio Calabria tra porti aperti - proposte di nozze e il ricordo di Sissy Trovato (Video) : Emma Marrone è tornata a Reggio Calabria e al Palacalafiore lasciando a casa fronzoli e diavoli e regalandosi al pubblico in maniera intima all'Essere Qui Tour. Nessun colpo di scena e niente escamotage per colpire i presenti al concerto di ieri sera, questa volta alla bella salentina bastano la sua voce straordinaria, la sua band e la chitarra che spesso imbraccia sedendo in mezzo al pubblico per una versione personale e intima delle sue ...

Emma Marrone su Instagram dopo il concerto : “Finisce sempre così - che mi sento male. Adesso lo sapete” : Appoggiata al muro e seduta a terra, con gli occhi chiusi e il volto stanco, serio. “In realtà finisce sempre così… Io che mi sento male… Adesso lo sapete, io non ho segreti con voi”. Emma Marrone ha postato una story su Instagram che la ritrae al termine del suo concerto a Bari. Un’immagine che ha fatto preoccupare i fan, al punto che la cantante ha pubblicato un’altro video in cui li ha rassicurati: “Ragazzi, la mia ...