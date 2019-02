Si vota su Rousseau Comunque vada | ha vinto Salvini

Diciotti - M5s vota su 'Rousseau'. Salvini : 'ho agito per l'Italia - governo non cadrà' : Il voto sull'autorizzazione a procedere per il ministro Salvini sul caso Diciotti slitta di un'ora per l'affollamento della piattaforma grillina. Beppe Grillo, dopo critiche su quesito: 'Ho fiducia in ...

Piattaforma Rousseau tra attacchi hacker - votazioni non certificate e bilanci : i nodi dal 2016 a oggi : Il problema è doppio. Di sicurezza della Piattaforma digitale e di certificazione del voto. Anche la votazione odierna avviene senza l’annuncio di un ente terzo di controllo che certifichi la correttezza del voto. Votazione iniziata con uno slittamento di un’ora...

La piattaforma Rousseau - su cui oggi gli iscritti al M5S votano l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini - non funziona a molti utenti : Diversi utenti stanno segnalando sui social network che la piattaforma informatica Rousseau, su cui oggi gli iscritti al M5S votano l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini, risulta irraggiungibile. La votazione sarebbe dovuta durare della 10 alle

Diciotti - Rousseau e il tragico disastro di Di Maio e Casaleggio : cosa trovano davanti i grillini che votano : In tilt il Movimento 5 Stelle , in tilt pure la piattaforma Rousseau . Nel giorno più importante degli ultimi mesi, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio vanno incontro a una prima, colossale figuraccia. ...

Quanto è sicuro votare su Rousseau? : Davide Casaleggio (foto: Simona Granati/Corbis) Con un lungo e decisamente poco circostanziato post, pubblicato domenica mattina sul blog del partito, i vertici del Movimento 5 stelle hanno ufficializzato il quesito con cui chiederanno alla base di esprimersi sull’autorizzazione a procedere richiesta dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti di Matteo Salvini, accusato di sequestro aggravato per aver trattenuto a bordo della nave ...

Salvini e il caso Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 Ecco il quesito da votare online : Il post pubblicato sul Blog delle Stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Nel testo, sbagliato il numero dei migranti a bordo. La dura critica di Beppe Grillo: siamo tra il Comma 22 e la sindrome di Procuste

Diciotti - lunedì il M5S decide su Salvini via Rousseau : si vota dalle ore 10 alle 19 : «Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere». È questa la formulazione del quesito scelta dal blog delle Stelle per chiedere agli iscritti...

Quesito fuorviante nel voto M5S su Rousseau sul processo a Salvini - per dire No vota Sì : L'assurdo sbarca su Rousseau. Il Quesito, per come è posto, potrà portare a fraintendimenti, perché per dire No all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini devi votare Sì, per dire Sì al processo al ministro devi votare No. E sul blog delle Stelle, nel racconto dei fatti, viene orientato l'iscritto a pronunciarsi per salvare l'alleato leghista. Gli iscritti del M5S potranno votare sulla piattaforma ...

M5S - Fattori : in giunta voterò sì. votazione su piattaforma Rousseau è illegittima : "Io - aggiunge - ho sottoscritto di rispettare un programma, ma non c'è nessun vincolo che ci obbliga a rispettare le votazioni online su Rousseau, a meno che non riguardino la vita politica del ...

Diciotti - il M5s si affida a "Rousseau" : lunedì gli iscritti votano su Salvini : Gli iscritti si esprimeranno sull'autorizzazione o meno a procedere contro il vicepremier leghista, accusato di sequestro di persona per aver lasciato in mare 117 migranti