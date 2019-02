Spalletti: “Con Icardi chiariremo, ora testa al Rapid”

lanotiziasportiva

: #Spalletti: 'Togliere la fascia a Icardi è stata una scelta difficile e dolorosissima, si conosce il suo valore. Ma… - Inter : #Spalletti: 'Togliere la fascia a Icardi è stata una scelta difficile e dolorosissima, si conosce il suo valore. Ma… - MarcoBarzaghi : #Icardi? #Spalletti: ' c'è rimasto male, decisione molto sofferta, difficile anche per noi comunicarlo. Ha deciso… - Inter : #Spalletti: 'Rapid Vienna? È una squadra che ha carattere, ha passato il turno con un girone difficile. Sanno bene… -

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) Conferenza stampa della vigilia per mister Luciano, che dalla sala stampa dell’Allianz Stadion di Vienna ha risposto alle domande dei giornalisti a 24 ore da Rapid Vienna-Inter.Le parole dell’allenatore dei nerazzurri in conferenza alla vigilia di Rapid Vienna-Inter“Il Rapid è una squadra che ha carattere, ha vinto a Mosca contro lo Spartak su un campo che conosco molto bene.Hanno passato il turno in un girone difficilissimo, si fanno loro i complimenti ma allo stesso tempo noi siamo venuti per fare risultato, per vincere la partita”.e la fascia di CapitanoPerché è stata tolta la fascia a? E ci spiega il rifiuto di venire a Vienna, una scelta abbastanza grave?“Noi abbiamo una partita importantissima davanti, e ci sono già passate altre situazioni che non abbiamo preso come volevamo: tutte le attenzioni vanno messe su ...