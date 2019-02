Di Maio | ' Dove non siamo pronti dobbiamo smetterla di presentarci'

Di Maio rompe il silenzio : "Dobbiamo smettere di presentarci dove non siamo pronti". E apre alle liste civiche : Finalmente Luigi Di Maio ha rotto il silenzio. Dopo oltre due giorni senza condivisioni, senza dirette Facebook, senza commenti di alcun genere, il capo politico del MoVimento 5 Stelle si è degnato di fare la sua riflessione dopo il fallimentare voto in Abruzzo con un lungo post sul Blog delle Stelle.Il suo silenzio in questi giorni è apparso come un sintomo di immaturità di un leader che non è capace di prendersi subito le sue responsabilità ...

Non ci presentiamo nei territori dove non siamo pronti - dice Di Maio : Il leader M5s Luigi Di Maio rompe il silenzio dopo la sconfitta elettorale alle regionali in Abruzzo e sul blog delle stelle chiarisce che la linea d'ora in poi è di non partecipare a elezioni amministrative dove non si è pronti. "È necessario - scrive Di Maio - arrivare sempre alle amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non ...

Banche - Di Maio : 'Servono nuove professionalità - chi doveva controllare non lo ha fatto' : Di Maio ha inoltre spiegato che il fondo per i risarcimenti dei risparmiatori delle popolari "non opererà tramite arbitrato" ma tramite una "commissione del ministero dell'Economia che valuterà le ...

Luigi Di Maio contro Bussetti : “Si scusi - siamo noi del governo a doverci impegnare di più” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio torna sulle dichiarazioni del ministro dell'Istruzione sugli insegnanti del Sud che avrebbero solo bisogno di maggiore impegno: "Bussetti dovrebbe chiedere scusa e fare un po' di autocritica, perché noi che siamo al governo dovremmo impegnarci di più".Continua a leggere

