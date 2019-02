Spread e recessione segni premonitori di una nuova crisi

I numeri della recessione : produzione industriale -5 - 5% e Spread a 280 : Milano. I nuovi dati Istat sulla produzione industriale alimentano il timore degli investitori che l'Italia si stia avvitando in una spirale recessiva diventando sempre di più la Cenerentola d'Europa. A dicembre 2018 il calo è stato dello 0,8 per cento rispetto al mese precedente e l'indice destagio

Lo Spread è tornato a salire peri timori di recessione. È a 272 punti base : Dopo una chiusura in rialzo a 269 punti , lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre ancora in rialzo a 272 punti . I mercati reagiscono con preoccupazione ai segnali negativi dell'Italia sul fronte della ...

Conte sfida la recessione e rassicura : 'Ci sono le premesse per un 2019 bellissimo'. Ma lo Spread torna a salire - borsa in calo : Il presidente del Consiglio parla di una ripresa credibile. 'Non c'è motivo per perdere la fiducia'. Anche il ministro dell'economia Tria esprime parole rassicura nti: 'Escludo una manovra correttiva'

Bankitalia lancia l’allarme : “Italia rischio recessione - possibile aumento Spread” : La Banca d’Italia non pare avere lo stesso ottimismo del governo gialloverde. Via nazionale non fa sconti all’economia italiana e taglia le stime di crescita per il 2019, prevedendo che il Pil crescerà di appena lo 0,6% quest’anno, a fronte dell’1% di espansione stimato in precedenza e previsto dal governo. Una doccia fredda per l’esecutivo Conte che potrebbe essere costretto a una manovra correttiva se queste stime si materializzassero. Sempre ...