Salvini in Usa a fine febbraio | summit con Trump?

Di cosa è accusato Salvini : Abbiamo letto le carte che sta esaminando il Senato per decidere se il ministro dell'Interno è colpevole di sequestro di persona aggravato per il caso Diciotti

Diciotti - Minniti : “Salvini? Ha usato ostaggi per trattativa con Ue. M5s? Forse salverà il governo ma perderà l’anima” : Duro attacco dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, contro il governo gialloverde sulla gestione delle vicende Diciotti e Sea Watch. Ospite di Omnibus (La7), Minniti accusa: “Il governo M5s-Lega ha tenuto viva una strategia della tensione comunicativa, cioè ci hanno spiegato che stava arrivando una nave con 47 migranti e che quella era una invasione. Non era né una emergenza, né una invasione, ma abbiamo trattato la ...

Caso Diciotti - le accuse del tribunale dei ministri a Salvini : "Ha abusato dei suoi poteri" : Le contestazioni al titolare del Viminale in quattro faldoni. Il Caso aperto dalla procura di Agrigento a fine agosto, la richiesta alla giuinta per le autorizzazioni a procedere del Senato

Salvini Usa i bot per dominare su Twitter? : Quando il gip del tribunale dei ministri ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, tra il 24 e il 25 gennaio ha guadagnato trazione su Twitter la campagna #SalviniNonMollare. Questo hashtag ha generato un numero impressionante di retweet: la loro somma è di 25 milioni, mentre i tweet nuovi sono stati 90mila nel periodo analizzato, cioé tra la mattina del 24 gennaio e il primo pomeriggio del 25. Chiaramente, ...

DIETRO LE QUINTE/ "Ecco perché gli Usa appoggiano ancora Salvini e Di Maio" : Caos migranti, Salvini a processo, il monito di Draghi sul debito: il governo gialloverde è isolato in Europa, ma ha il sostegno degli Usa

Matteo Salvini - l'accusa di Minzolini sul caso Diciotti : "Ecco la tua colpa con i grillini" : Tra i leghisti più vicini a Matteo Salvini è un dato di fatto che il tentativo di volerlo processare da parte dei Tribunale dei ministri per il caso Diciotti sarà un bonus elettorale per le prossime Europee tanto inaspettato quanto generoso. Ma come sottolinea Augusto Minzolini sul Giornale, fa emer

Salvini : migranti usati a fine politico : 11.10 "Abbiamo elementi concreti per affermare che,mettendo a rischio la vita delle persone a bordo,il comandante e l'equipaggio della ong Sea Watch 3 abbiano disobbedito a precise indicazioni che giorni fa li invitavano a sbarcare nel porto più vicino (non in Italia!),prove che verranno messe a disposizione dell' autorità giudiziaria.".Lo dice il ministro dell'Interno Salvini, aggiungendo che "sarebbe un crimine" e una volontà di usare i ...

La Sea Watch ferma a un miglio da Siracusa. La mano tesa della Cei respinta da Salvini : La costa di Siracusa è a un miglio, a guardare bene, oltre l'azzurro del mare, si distinguono le bandiere, i grappoli di palloncini, la scritta, rossa e nera in campo bianco "Stop the attack on refugees" sullo striscione dietro il quale si sono accalcati i manifestanti per chiedere lo sbarco della "Sea Watch 3". "Fateli scendere, fateli scendere", gridavano e chissà se a bordo l'urlo è arrivato, se non si è perso tra ...