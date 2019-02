Sabato Shopping | i consigli per il 2 febbraio

Sabato Shopping : i consigli per il 26 gennaio : Eytys x H&MLouis VuittonJW Anderson x Gilbert and GeorgeReebok x Victoria BeckhamRoger VivierEastpak & Marcelo BurlonShop The StoryNine in the morningEtnia BarcelonaPaco Rabanne x Guy Cotten Siamo arrivati alla fine di gennaio e in attesa di vedere cosa ci riserverà questo nuovo anno sentiamo forte l’esigenza di cambiamento anche nel guardaroba, complici i saldi stagionali che sono nel loro pieno svolgimento. Proprio nel weekend ...

Sabato Shopping : i consigli per il 19 gennaio : Alix Brown x & Other StoriesMarniRidley Scott x Barbour SalarTità BijouxGauchereMICHAEL Michael KorsHoopsFrameMaison MichelSiamo già oltre la metà di gennaio e con il nuovo anno fioccano buoni propositi e tanta voglia di ricominciare. Anche nel guardaroba imperversa l’esigenza di cambiamento, un po’ anche grazie ai saldi stagionali che sono nel pieno svolgimento. Nel weekend si concentra come sempre il serrato tour tra centri ...

Sabato Shopping : i consigli per il 12 gennaio : Alice Liveing x PrimarkGiuseppe x Rita OraFassamanoSilvian HeachLevi'sV&A x Coco De MerAltuzarraBarbara BiffoliConverse ERX by Don CTenet UniqueIl 2019 è iniziato alla grande tra nuovi propositi e tanta voglia di ricominciare. Il guardaroba diventa territorio dove sperimentare cambiamenti, un po’ anche grazie ai saldi che sono in corso proprio da settimana scorsa. Nel weekend si concentra come sempre il febbrile tour tra centri ...

Sabato Shopping : i consigli per il 22 dicembre : GapMary Katrantzou x Moose Knuckles Jeremyville x BossMango ManLa Tenda MilanoTiffany&Co& Other StoriesSARAGIUNTIFarewellClorophillaSiamo arrivati alla tanto attesa settimana di Natale e i ritardatari hanno gli ultimi giorni per completare l’acquisto dei regali da mettere sotto l’albero. Proprio in questo weekend si concentrerà il rush finale tra centri commerciali, negozi ed e-shop, e quindi abbiamo pensato di creare una ...

Sabato Shopping : i consigli per il 15 dicembre : SG x PumaFossilHavaianasAlcottCoccinelle x Save The ChildrenFalconeriPesericoIZIPIZI x Woolrich Wallpaper* + Rossignol Mantero x Dee Di VitaAbbiamo aperto più della metà del calendario dell’Avvento e il Natale è sempre più vicino, insieme alla corsa per acquistare i regali più giusti e i look più festaioli. Proprio nei weekend si concentra l’intenso tour tra centri commerciali, negozi ed e-shop, e quindi abbiamo pensato di creare una ...

Sabato Shopping : i consigli per l’8 dicembre : adidas OriginalsGap x GqDixieSaddlers Union x K-WayBallantyneMia MoltrasioNike x AmbushAtelier 7/12Off-White c/o mytheresaManuel Ritz x ASASiamo arrivati al Ponte dell’Immacolata e il Natale si avvicina sempre di più insieme alla corsa per accaparrarsi i regali più giusti e i look più festaioli. Proprio nei weekend si concentra il febbrile tour di acquisti tra centri commerciali, boutique ed e-shop, e quindi abbiamo pensato di creare una ...

Sabato Shopping : i consigli per l’1 dicembre : &Other StoriesGucci &Commes des GarçonsPradaVilebrequin x QueenPetraEsemplare by Pietro BoselliEmanuel Ungaro by Malone SouliersPepe Jeans LondonNove25GapVava EyewearManca meno di un mese al Natale e insieme al conto alla rovescia è iniziata la corsa ad accaparrarsi i regali più azzeccati e i look più cool da sfoggiare durante i festeggiamenti. Proprio durante i weekend si concentra il giro febbrile di acquisti tra centri commerciali, ...