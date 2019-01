Tampona autobus | guardia giurata muore sul colpo

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Chieti - Un uomo di 48 anni di Ortona è morto questa mattina verso le 8 in unmento verificatosi lungo la strada statale 16 nel territorio di Ortona. L'uomo, una, alla guida di una Fiat Multipla, hato undi Tua era fermo ad una fermata per far salire i passeggeri. Nell'impatto il conducente dell'auto,che era solo a bordo del mezzo, è deceduto sul. Sul posto, in territorio di Ortona,sono intervenuti la Polizia Stradale di Chieti con il comandante Fabio Polichetti, i Vigili del Fuoco e un'ambulanza del 118. A quanto pare non ci sono tracce di frenata e non si può escludere, fra le cause, undi sonno ma neppure che l'automobilista stesse rientrando da un tentativo di sorpasso. leggi tutto