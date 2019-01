Giudice di ' Forum' incontra indagato | sospeso dal programma

Forum : Mediaset sospende Francesco Foti. Il Giudice tv intercettato dalla Guardia di Finanza : Francesco Foti, Forum Nelle intercettazioni della Guardia di Finanza avrebbe parlato di riciclaggio, di falsi finanziamenti e di soldi da lavare. Così, in via prudenziale, Corima, la casa di produzione di Forum ha deciso di sospendere temporaneamente la collaborazione con l’avvocato Francesco Foti, noto al pubblico per essere uno dei giudici della trasmissione tv. Come riportano alcuni organi di stampa, il legale siciliano è stato infatti ...

Forum - la sentenza di Melita Cavallo su uno stupro scatena il caso : la Giudice Mediaset nel mirino : Melita Cavallo, la giudici di Forum è finita nel mirino di Telefono Rosa che sul suo profilo Facebook attacca: "Non possiamo non recepire le centinaia di segnalazioni che sono arrivate in merito alla puntata di Forum, lo storico programma condotto da Barbara Palombelli". Il caso è scoppiato per la p

Forum - polemica per le frasi della Giudice alla vittima di stupro : “Non è un mostro. Anche lei aveva bevuto” : “Il padre di quel bambino non è un mostro, lei lo vive così perché ha subito la violenza”, oppure “Anche lei aveva bevuto! avevate esagerato entrambi. Lei aveva 17 anni, lui 18 mica 40. Non è uguale”. Sono solo alcune delle frasi utilizzate nella puntata di mercoledì 23 gennaio dalla giudice di Forum, nota trasmissione di Rete 4, Melita Cavalli. Le espressioni, denunciate da varie associazioni, erano rivolte a Carlotta, ...

Forum - Telefono Rosa contro Giudice Melita Cavallo 'Ignobile attacco in tv a una ragazza vittima di stupro' : ROMA - 'Non possiamo non recepire le centinaia di segnalazioni che sono arrivate in merito alla puntata di Forum, lo storico programma condotto da Barbara Palombelli Rutelli', è il Telefono Rosa a ...

