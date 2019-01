Moto | Lorenzo operato | salta i test a Sepang

MotoGp - Honda : operazione ok per Lorenzo - ma salterà Sepang : BARCELLONA - L'intervento al polso è perfettamente riuscito, ma Jorge Lorenzo dovrà saltare i test di Sepang previsti a inizio febbraio. È quanto ha comunicato il Repsol Honda Team in una nota, ...

MotoGp - Honda : Lorenzo operato - salta i test di Sepang : BARCELLONA - L'operazione al polso è riuscita, ma Jorge Lorenzo dovrà saltare i test di Sepang previsti a inizio febbraio. È quanto ha comunicato il Repsol Honda Team in una nota, diffusa oggi ...

Moto : Lorenzo operato - salta test Sepang : L'obiettivo del cinque volte campione del mondo è quello di tornare pienamente in forma per i test in Qatar, dal 23 al 25 febbraio.

MotoGp - conclusa l’operazione di Jorge Lorenzo : il comunicato ufficiale della Honda : Il dottor Mir ha ridotto la frattura allo scafoide della mano sinistra di Jorge Lorenzo, infortunatosi durante un allenamento di cross Operazione conclusa, frattura ridotta e decorso post operatorio già cominciato. Jorge Lorenzo si è sottoposto questo pomeriggio ad intervento chirurgico, dopo il problema occorso allo scafoide della mano sinistra durante un allenamento su una pista da cross. Il maiorchino si è recato a Peschiera per un ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : oggi l'operazione alla mano sinistra per la frattura dello scafoide : Jorge Lorenzo sarà operato attorno alle 14.40 di oggi a Barcellona dal dottor Xavier Mir , lo aveva già operato alla stessa mano mesi fa, che ridurrà la frattura inserendo un chiodo nello scafoide ...

MotoGp Honda - Lorenzo : scafoide fratturato - operazione a Barcellona : ROMA - Arriva la conferma ufficiale dell'infortunio di Jorge Lorenzo: il pilota spagnolo si è fratturato lo scafoide della mano sinistra mentre si allenava in Italia e domani sarà operato a Barcellona.

MotoGp - serio infortunio per Jorge Lorenzo allo scafoide : lo spagnolo costretto ad operarsi : La Honda ha fatto sapere che il pilota spagnolo si opererà nella giornata di domani per ridurre una frattura allo scafoide della mano sinistra Brutte notizie per Jorge Lorenzo, il pilota della Honda nella giornata di domani dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico per ridurre una frattura allo scafoide della mano sinistra. E’ questo il motivo della sua presenza oggi al pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, ...

MotoGP - UFFICIALE : Jorge Lorenzo si è fratturato lo scafoide del polso sinistro. Domani sarà operato : Le indiscrezioni aveva lasciato intendere quel che è stato confermato poche ore dopo in maniera UFFICIALE. Il pilota spagnolo della Honda in MotoGP Jorge Lorenzo si è procurato la frattura dello scafoide del polso sinistro in allenamento e sarà operato Domani in Spagna a Barcellona. Una comunicazione resa nota dalla stessa Honda che, attraverso il proprio profilo twitter, ha ufficializzato quanto era già emerso nel corso delle ultime ...

MotoGP – Infortunio Jorge Lorenzo - giallo risolto? Ecco lo ‘strano’ motivo dei controlli in ospedale : Jorge Lorenzo all’ospedale a Peschiera del Garda, possibile infrazione dello scafoide per lo spagnolo: svelato il curioso motivo La notizia di Jorge Lorenzo al pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda ha messo in allarme i fan dello spagnolo. Il neo pilota della Honda è stato accompagnato da un uomo e da una donna alla clinica e, stando a quanto dichiarato dal CEO Dorna Ezpeleta, si sarebbe sottoposta a dei controlli ...

MotoGP - Jorge Lorenzo si è rotto lo scafoide? Nei prossimi giorni accertamenti a Barcellona : Non il modo che il maiorchino sognava per l’inizio del suo 2019. Dopo una stagione costellata di infortuni, tra braccio sinistro e caviglia destra, Jorge Lorenzo passa da Ducati a Honda, ma rimane nuovamente ai box per guai fisici. Nella giornata di ieri, infatti, il cinque volte iridato nel Motomondiale si è recato (a quanto pare assieme ad un uomo e ad una donna) presso il Pronto Soccorso di Peschiera del Garda (VR) per un forte dolore ...

MotoGp – Lorenzo in ospedale - l’indiscrezione di Ezpeleta fa luce sul mistero attorno alle condizioni di Jorge : E’ Carmelo Ezpeleta il primo a fare chiarezza sul mistero attorno a Jorge Lorenzo e alla sua visita al pronto soccorso di ieri pomeriggio: ecco cosa avrebbe il maiorchino della Honda Questa mattina un’incredibile notizia ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di MotoGp. Jorge Lorenzo ha trascorso diverse ore ieri al pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda (Verona). Un incredibile mistero attorno ...

MotoGP - allarme Jorge Lorenzo : c'è frattura a un polso : allarme Jorge Lorenzo. Lo spagnolo ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. La notizia è stata riportata dal sito del ...

MotoGp – Jorge Lorenzo al pronto soccorso : problemi ad una mano o supporto ad un amico? Mistero sulle condizioni del maiorchino : Sabato pomeriggio al pronto soccorso per Jorge Lorenzo: Mistero attorno alla presenza del maiorchino della Honda nella clinica Pederzoli di Peschiera del Garda Cosa succede a Jorge Lorenzo? Il pilota maiorchino della Honda è stato avvistato ieri pomeriggio al pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda (Vr). A rivelarlo è stato il Corriere del Veneto, ma non sono chiari i motivi che hanno costretto il pluricampione di ...