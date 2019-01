Aumento pensione sociale e di vecchiaia 2019 spetta a 6 su 10 | le cifre

Pensione sociale 2019 : Aumento assegno con l’Isee - il piano del governo : Pensione sociale 2019 : aumento assegno con l’Isee , il piano del governo aumento Pensione sociale 2019 , cosa ha in mente il governo Le pensioni sono certamente uno degli argomenti più centrali del dibattito pubblico italiano degli ultimi mesi. Per esempio moltissima attenzione è assorbita dalla cosiddetta Quota 100. Misura che potrebbe e dovrebbe essere il primo tassello del superamento della riforma Fornero promesso dai due principali ...

Reddito di cittadinanza - al centro della lite Lega-M5s l’Aumento della pensione d’invalidità : ne beneficeranno in 260mila : Uno scontro tra gli alleati di governo, fino alla minaccia del leader della Lega di non votare il decreto sul Reddito di cittadinanza atteso giovedì in consiglio dei ministri. Al centro ci sono gli aumenti delle pensioni di invalidità promessi dal vicepremier Luigi Di Maio ma che, si scopre ora, andranno solo a 260mila persone su una platea di oltre un milione di percettori di assegni e trattamenti di questo tipo. Il premier Giuseppe Conte ha ...