Create in laboratorio cellule staminali iPS pluripotenti | fondamentali per la ricerca in

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Le iPS cells –– sono di grande interesse per la comunità scientifica e hanno un’enorme rilevanza in ambito biomedico. Possiedono la straordinaria capacità di poter dare origine a qualsiasi cellula del nostro corpo, dai neuroni allebeta pancreatiche, queste ultime, ad esempio, in grado di rilasciare insulina se aumenta la glicemia. Leindotte vengono generate a partire daadulte del nostro corpo (sangue, biopsie cutanee o addirittura urine) in un processo chiamato riprogrammazione. Sono utilizzate nei laboratori di tutto il mondo perché sono esse stesse modello di studio per le malattie o fonte cellulare per terapie avanzate di medicina rigenerativa. Da sempre, però, le iPS cells utilizzate nellasono “eterogenee”: iPS cell prodotte nello stessoin tempi diversi possono ...