Capello | ' In Italia gli allenatori meno coraggiosi | con i giovani bisogna osare di più'

Capello sulle italiane in coppa : “In Europa serve qualcosa in più - le nostre squadre hanno sofferto il pressing” : Ai microfoni di Radio Marte, Fabio Capello ha parlato delle italiane in Champions e dei problemi che hanno incontrato fuori dal contesto della Serie A: “Il Napoli ha fatto la sua partita ad Anfield ma il Liverpool in casa è una squadra molto forte e gli azzurri hanno dato tutto ciò che avevano. In Europa serve qualcosa in più e non riguarda solo il Napoli, ma tutte le squadre. Chi ha affrontato le italiane in Champions è riuscito a ...

Capello : 'Ci esaltiamo per Ronaldo in Italia a 33 anni! Una volta...' : ... Fabio Capello , ex allenatore della Juve, tira una stoccata al calcio Italiano dopo l'operazione Ronaldo : 'In quegli anni quello Italiano era il campionato più difficile del mondo. I più grandi ...

Roma - l'ex Capello : 'Possesso palla? Una masturbazione tutta italiana' : Fabio Capello , ex allenatore di Roma e Real Madrid , parla a la Gazzetta dello Sport , dicendo la sua sul possesso palla: 'Ho sentito Di Francesco parlare del grande possesso palla, cosa che non conta più niente. Anche il City lo ha abbandonato. Solo noi siamo rimasti a quella ...