È stato svaligiato un furgone portavalori sulla Statale ' Barese'

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Una rapina è stata messa a segno stamane poco dopo le 7,30 ad un, bloccato da alcuni banditiSS.96 nei pressi di Mellitto (Ba). Secondo una prima ricostruzione, i malfattori sono entrati in azione con due furgoni che sono stati messi di traversocarreggiata, e poi incendiati, per evitare la fuga del mezzo blindato. I rapinatori hanno quindi forzato le pareti corazzate dell'automezzo con una pala meccanica, impossessandosi di quanto era a bordo. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi tecnici e sono in corso le ricerche dei banditi, fuggiti probabilmente su più vetture.A causa dei due veicoli in fiamme lungo la strada96 '', l'Anas ha reso noto che il tratto in prossimità del km 91,600 è chiuso in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Altamura (Ba). Il ...