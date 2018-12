Roma | Manolas entra nella scuderia di Raiola

Roma - durissimo attacco di Manolas : il difensore greco non risparmia i suoi compagni di squadra : Il difensore giallorosso non si è nascosto, esprimendo il proprio duro pensiero per la situazione in cui versa la Roma Ennesima sconfitta in un periodo nerissimo per la Roma, costretta a incollare i cocci di una stagione che continua a regalare solo amarezze ai giallorossi. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Il ko subito in Repubblica Ceca, seppure ininfluente ai fini della classifica, ha confermato i limiti della squadra di Eusebio Di ...

Roma - Manolas : 'Presi gol da squadra giovane - non siamo all'altezza in questo periodo' : Kostas Manolas, al termine della partita, si è sfogato così, intervistato da Sky Sport: "Prendiamo gol da squadre giovane, ogni azione perdiamo gli attacchi immediati e ogni azione avversaria è ...

Cagliari-Roma LIVE - il retroscena sulla presenza di Manolas tra i titolari : 17:18 – Nonostante le dichiarazioni di Di Francesco in conferenza – “Manolas non riesce a camminare” – il centrale greco è regolarmente in campo: “Non doveva giocare per il colpo fortuito subito da Kluivert in allenamento, ma ci teneva fortemente e ha insistito con lo staff medico e con l’allenatore. È un bel segnale per il gruppo”, il racconto dell’inviato di Sky Sport dalla ...

Cagliari-Roma - dalle 18.00 La Diretta Di Francesco in emergenza - ma recupera Manolas : Cagliari e Roma si affrontano nella sfida delle ore 18 alla Sardegna Arena in un match valido per la 15a giornata di Serie A: nel capoluogo sardo incrociano i propri destini due squadre che vivono un ...

Roma decimata a Cagliari : Manolas in forte dubbio - ma servono i 3 punti : Roma – La quindicesima giornata di serie A vedrà la Roma impegnata sul campo del Cagliari alle ore 18.00 di questo pomeriggio. Alla Sardegna Arena del capoluogo sardo si daranno così battaglia giallorossi e rossoblù: i primi alla ricerca di una vittoria che manca ormai da quasi un mese (Roma-Samp 4-1) e alla disperata ricerca di punti per risalire la china; i secondi per restare in zone tranquille e raggiungere una serena salvezza il prima ...

Cagliari-Roma probabili formazioni : Barella squalificato - Pellegrini e Manolas out : CAGLIARI ROMA probabili formazioni – Match delicato alla Sardegna Arena dove i locali, nell’anticipo di oggi pomeriggio, inizio ore ore 18, affronteranno i giallorossi ancora alla ricerca della quadratura del cerchio. Il Cagliari arriva al match dopo l’anonimo pareggio per 1-1 raccolto contro il Frosinone. La Roma con il dente avvelenato per i torti arbitrali […] L'articolo Cagliari-Roma probabili formazioni: Barella ...

Roma - Di Francesco 'Manolas è quasi out - serve una preghiera per gli infortuni' : Roma - 'La cosa migliore che posso fare è una bella preghiera affinché ci rimettiamo a posto il prima possibile. Prima sono passato al santuario del Divino Amore'. Eusebio Di Francesco, alla vigilia ...

Roma - Di Francesco : "Fazio recuperato - Manolas al 50%" : Smaltita la rabbia per l'ennesimo infortunio , lo stop di Lorenzo Pellegrini, e chiamato in causa il santuario del Divino Amore come amuleto contro la sfortuna, Eusebio Di Francesco si tuffa anima e ...

Roma - Di Francesco : “Questa squadra sta crescendo. Manolas è in dubbio e sul Var…” : Roma DI Francesco – Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita esterna contro il Cagliari. Di Francesco ha parlato inizialmente della partita: “Il Cagliari può essere l’opportunità per fare il salto mentale. Con l’Inter abbiamo avuto una grande reazione mentale ma certe partite si devono andare a chiudere. Io partite […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Questa squadra ...

Roma - Manolas : 'Barcellona è il passato - faremo una grande partita con il Real Madrid' : Il difensore della Roma Kostas Manolas parla a Sky Sport prima della sfida di Champions League con il Real Madrid: 'Sarà una serata bellissima contro un grande avversario, dobbiamo dare tutto: sappiamo che in questa competizione tutte le partite sono ...

Roma-Real - Di Francesco recupera Manolas : sarà titolare in Champions : Tre punti contro il Real Madrid per provare a lasciarsi subito alle spalle la brutta sconfitta contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato. Roma subito al lavoro a Trigoria all'indomani del ko ...

Roma : a Udine tocca ancora a Schick - ma Di Francesco perde Manolas : Roma – La sosta è volta al termine. La 13esima giornata di serie A aprirà i suoi battenti questo pomeriggio alle 15 con la sfida tra Udinese e Roma. I giallorossi saranno ospiti alla Dacia Arena, già stadio Friuli, di Udine contro i bianconeri del neo tecnico Davide Nicola, alla caccia del 3° successo consecutivo dopo aver battuto CSKA in Champions e Sampdoria nell’ultimo turno di campionato. I Capitolini non voglio arrestare ...

Calciomercato Roma - Under e Manolas : Stando a quanto riferito da Sky Sport, il difensore della Roma potrebbe prendere in considerazione l'idea di cambiare agente , dando il benservito Ioannis Evangelopoulos. Una mossa che potrebbe far ...

Roma - Manolas cambia agente e valuta l'addio : Kostas Manolas sta valutando l'ipotesi di cambiare agente. Non verrà più seguito dunque da Ioannis Evangelopoulos . Secondo Sky Sport , il difensore centrale greco potrebbe lasciare presto la Roma per provare una nuova sfida: in Italia lo segue la Juventus , all'estero ha tante pretendenti.