X Factor | Anastasio e le sue simpatie per Casapound |  «Non giudicatemi per i like»

Anastasio vince X Factor : "Il rap? Un genere di musica popolare" : Milano, askanews, - Anastasio è il vincitore della edizione di X Factor 2018. Dai quarantamila aspiranti concorrenti presentatisi alle selezioni si è concluso così il lungo cammino della trasmissione ...

X-Factor - non ce n euro è per nessuno Trionfa Anastasio - seconda Naomi : Ogni anno, quando inizia la stagione di X Factor ci si aspetta sempre una 'caduta'. Qualcosa, che come per il Grande Fratello faccia dire: "Basta non se ne può più" ed invece, puntualmente, ogni anno ...

Anastasio di X Factor : 'Io fascista e fan di Salvini? Sono un libero pensatore ' : Sembra essere un gran sostenitore della politica del "aiutiamoli a casa loro". Dalla condivisione di una notizia di TgCom24 sembra che sia garantista nei confronti di Harvey Weinstein, in un'edizione ...

Anastasio vince X Factor - ringrazia Mara Maionchi e celebra Diego Armando Maradona : Il trono di Anastasio , vincitore dell'ultima edizione di X Factor , è per il momento una seggiola in pelle bianca gentilmente offerta da Sky nell'ultima conferenza stampa legata al talent show. Certo,...

X Factor 2018 - Anastasio e le sue simpatie per CasaPound : «Io né di destra né di sinistra» : simpatie per CasaPound e Matteo Salvini? Per Anastasio, trionfatore annunciato dell'ultima edizione di X Factor , è tutto frutto dell'interpretazione errata del suo profilo Facebook. Riferendosi agli ...

X Factor - parla Anastasio : "Io rapper di destra? Sono un libero pensatore" : Il vincitore del talent replica ad un articolo che lo aveva bollato come vicino alle idee sovraniste di Donald Trump e...

Anastasio vince X Factor - il video di Sarri : «Stai andando alla grande» : Il legame tra Marco Anastasio, fresco vincitore di X Factor 12, e Maurizio Sarri era nato un anno fa. Il giovane rapper napoletano, ai tempi conosciuto in rete come Nasta, aveva dimenticato...

X Factor - Anastasio e le polemiche per quel like a Casapound : 'Non sono fascista né comunista' : 'Non sono comunista né fascista, ancora parliamo di questo? Io mi tengo informato, metto like e vedo cosa dicono le persone'. Lo ha detto Marco Anastasio, il vincitore della dodicesima edizione di X ...

X Factor 2018 - Anastasio e i like a Salvini e Casapound : ‘Se uno dice una cosa giusta la condivido’ : I like sono suoi, ma li rivendica nel nome del libero pensiero: Anastasio è il trionfatore della 12esima edizione di X Factor ma a funestare il suo trionfo ci sono le polemiche sulle sue presunte preferenze politiche per Salvini e Casapound. Il rapper in conferenza stampa conferma che il profilo che gli è stato attribuito è suo e precisa: “Sono un libero pensatore, non credo che siano opinioni additabili come fascismo. I like li ho messi ...

X Factor 2018 - la finale : vince Anastasio. Naomi al secondo posto : Marco Anastasio è il vincitore di X Factor 2018. Il rapper campano ha conquistato il pubblico di Sky Uno e anche quello in chiaro di tv8. Pronostici rispettati dunque per una finale...

Ecco chi è Anastasio - il vincitore di X Factor : Anastasio. Ha vinto lui, i suoi testi, la sua voglia di comunicare che sgorga dalle sue canzoni e le fa superare una timidezza innata. Si faceva chiamare "Nasta", prima di partecipare ad XFactor, ma poi ha voluto cambiarlo perché "Voglio essere semplicemente me stesso, non voglio costruire un personaggio". E" nato a Meta di Sorrento 21 anni fa. Diplomato a Portici all"Istituto Agrario, viene da una famiglia benestate, nonno, papà e fratello ...

Anastasio al top nella finale di X Factor Italia più vista di sempre del talent Sky : Anastasio ha vinto ieri sera l’edizione 2018 di “X Factor Italia”, al termine della finale-evento live al Mediolanum Forum di Assago per un’edizione che ha raggiunto nuovi record d’ascolto, di voti e sui social network. 21 anni, studente di Meta di Sorrento, Marco Anastasio non ama parlare di sé, preferisce scrivere ciò che pensa. Una passione, quella per la musica, che ha coltivato da solo, attratto ...

Anastasio cambia X Factor : vince il talent show con il suo stile e la sua penna unica : Vittoria annunciata per alcuni, sorprendente per i più tradizionalisti. Anastasio, il rapper-autore campano di 21 anni, ha sbaragliato la concorrenza e mostrato i muscoli al Forum di Assago, palcoscenico allestito proprio per la finale, vincendo la dodicesima edizione di X Factor. Una cornice fantastica per coronare un sogno, perché il giovane talento di Meta di Sorrento non si aspettava assolutamente di poter ottenere questo prestigioso ...