Ucraina Zelensky a leader Ue | Serve sostegno con soldi e armi

(Adnkronos) –Volodymyrvuole l’Europa al tavolo dei negoziati per porre fine alla guerra trae Russia. E chiede unulteriore all’Unione Europea mentre gli Stati Uniti svolgono un ruolo di mediazione con incontri separati con Kiev e Mosca. “Usa elavoreranno per raggiungere un cessate il fuoco incondizionato e completo sulla terraferma. Per favore, sostenete questo”, dice in collegamento dalla Norvegia. Il presidente russo Vladimir Putin “deve smettere di fare richieste inutili, che non fanno altro che prolungare la guerra e deve iniziare a mantenere ciò che promette al mondo”. “L’fa parte dell’Europa e l’Europa è uno degli attori negli sforzi di pace globali. Abbiamo fatto del nostro meglio affinché l’Europa fosse alla pari con gli altri in questi sforzi e nei negoziati di pace.