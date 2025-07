Caldo arriva il protocollo sul lavoro

Con l’arrivo del caldo intenso, il governo si prepara a firmare un nuovo protocollo sul lavoro, volto a tutelare la salute dei lavoratori durante le giornate più torride. Dopo le normative regionali, questa intesa rappresenta un passo importante per garantire condizioni di sicurezza adeguate. L’attenzione è alta: ecco cosa prevede e come cambierà la tutela nei luoghi di lavoro. Scopri i dettagli nel servizio di Lucia Ascione.

Dopo le normative regionali sulla questione sicurezza nelle giornate più roventi, oggi al Ministero del Lavoro è prevista la firma sull’accordo tra imprese e sindacati. Servizio di Lucia Ascione. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caldo, arriva il protocollo sul lavoro

