Hanna l’ex ballerina trovata morta in casa a Pozzuolo Martesana | Colpa di una patologia non l’ha uccisa il compagno

La tragica scomparsa di Hanna Herasimchyk, ex ballerina e residente a Pozzuolo Martesana, ha scosso la comunità. La sua morte, avvenuta nel giugno 2024, sembra essere stata causata da una patologia preesistente, secondo la difesa del compagno. Tuttavia, il giallo rimane aperto, tra dubbi e tensioni legali. Oggi, nella prima udienza, si apre un capitolo cruciale per chiarire la verità su questa triste vicenda.

Milano, 2 luglio 2025 – Morte di Hanna Herasimchyk, la difesa di Marek Konrad Daniec, 43enne camionista polacco, sostiene – sulla base di una propria consulenza medica – che il decesso della donna sia legato a una patologia. Non si sarebbe quindi trattato di omicidio. La 46enne, bielorussa, in passato ballerina, è stata trovata morta il 13 giugno 2024 nel loro appartamento a Pozzuolo Martesana, nel Milanese. Oggi, nella prima udienza davanti alla Corte d'Assise di Milano, i legali dell'imputato (in carcere con l’accusa di omicidio), gli avvocati Elisa Marabelli e Lorenzo Puglisi, hanno chiesto ai giudici di disporre una perizia anatomopatologica sulle cause e sulla finestra temporale della morte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hanna, l’ex ballerina trovata morta in casa a Pozzuolo Martesana: “Colpa di una patologia, non l’ha uccisa il compagno”

