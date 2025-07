2 luglio 1937 | la scomparsa di Amelia Earhart aviatrice simbolo del Novecento

Il 2 luglio 1937, il cielo perse una stella: Amelia Earhart, pioniera dell’aviazione e simbolo di coraggio e determinazione del Novecento, scomparve misteriosamente nei vasti oceani pacifici. La sua audace impresa di circumnavigare il pianeta rimane avvolta nel mistero, alimentando teorie e ricerche senza fine. La sua figura continua a ispirare generazioni, dimostrando che il vero spirito avventuroso non conosce confini, e la sua eredità vive...

Il 2 luglio 1937 Amelia Earhart spariva nei cieli dell'Oceano Pacifico a bordo del suo Lockheed Electra. Era una delle ultime tappe del suo tentativo di giro del mondo lungo la linea dell'equatore. Con lei viaggiava il navigatore Fred Noonan. L'aereo non arrivò mai alla piccola isola di Howland, dove era atteso. Da allora, nessuna certezza: soltanto teorie, ipotesi, ricerche. Ma il mito di Amelia Earhart, la donna che aveva portato l'aviazione femminile oltre ogni confine, non si è mai fermato. I voli e i primati. Viaggiare per sfidare i limiti. Infanzia e formazione: uno spirito libero. Una donna libera, oltre i ruoli.