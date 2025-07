Scarabeo giapponese invade Lombardia e Piemonte quali sono le piante messe a rischio dalla Popillia Japonica

L'invasione della Popillia Japonica, lo scarabeo giapponese, sta mettendo a rischio le colture di Lombardia e Piemonte. Questo insetto invasivo si nutre avidamente di foglie e frutta, minacciando l'equilibrio delle nostre piante più preziose. Ma quali sono esattamente le specie più colpite da questa minaccia? Scopriamo insieme i rischi e le strategie per proteggere il nostro territorio.

La Popilia Japonica, anche nota come scarabeo giapponese, sta creando diversi problemi all'agricoltura nel Nord Italia dove divora foglie e frutta.

Scarabeo giapponese, l'identikit del vorace insetto che sta invadendo Piemonte e Lombardia provocando danni ambientali ed economici - Il scarabeo giapponese, noto come Popillia japonica, sta rapidamente espandendosi nel Piemonte e nella Lombardia, causando gravi danni ambientali ed economici.

L'identikit del vorace scarabeo giapponese che sta invadendo Piemonte e Lombardia, con gravi danni ambientali e economici - Specie invasiva originaria del Giappone e della Russia orientale la Popillia japonica è arrivata in Europa nel 2014 ... Si legge su wired.it