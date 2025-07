Macron telefona a Putin e fa quello che avrebbe dovuto fare il governo italiano | trattare mediare e trattare ancora in nome della storica amicizia

In un mondo attraversato da crisi e tensioni, è sorprendente vedere Macron agire come un vero mediatore tra Francia e Russia, richiamando alla memoria i legami storici dell’Italia con Mosca. Mentre il governo italiano sembra esitante, il leader francese ha preso l’iniziativa, telefonando a Putin e cercando di aprire un dialogo costruttivo. È forse un segnale che, in geopolitica, a volte il dialogo vale più delle parole, e la diplomazia può fare la differenza.

L'Italia più della Francia aveva grandi rapporti di amicizia con la Russia e con Putin, si veda ad esempio Berlusconi Macron s'è mosso. Ha telefonato a Putin, al mostruoso Putin, e lo ha legittimato anch'egli. "Macron avvia un'altra trattativa alternativa a quella di Trump", scrivono i giorna.

