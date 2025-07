Napoli subito al completo | quanti colpi chiuderanno gli azzurri prima di Dimaro

Il Napoli si prepara a chiudere il mercato con una rosa completa e competitiva, desideroso di confermarsi ai vertici del calcio italiano. Con Antonio Conte alla guida, gli azzurri mirano a rafforzarsi ulteriormente prima di partire per il ritiro di Dimaro, puntando a scrivere un nuovo capitolo di successo. Quanti colpi riusciranno a anticipare prima di partire? La sfida è aperta e il futuro promette scintille.

Il Napoli di Antonio Conte punta ad avere quanto prima una rosa al completo prima del ritiro di Dimaro, che precede quello di Castel Di Sangro. √ą un Napoli che vuole fare sul serio, fin da subito. Nella scia di un successo, quello dell‚Äôultima stagione in Serie A, che √® gi√† ben impresso nella storia del club azzurro. La dirigenza azzurra, in sinergia con Antonio Conte, √® gi√† al lavoro per rendere la rosa dei campioni d‚ÄôItalia in carica competitiva gi√† ai nastri di partenza. Non solo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci: il Napoli vuole mettere a segno altri colpi prima del ritiro di Dimaro, che aprir√† la fase di preparazione estiva.