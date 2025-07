Ancora caldo a Genova bollino rosso fino a venerdì | Le previsioni

A Genova il caldo intenso non dà tregua: il bollino rosso prolungato fino a venerdì, secondo le previsioni del Ministero della Salute. Le ondate di calore continuano a mettere alla prova la resistenza dei cittadini, che devono adottare misure adeguate per affrontare questa fase critica. Restate aggiornati e scoprite come proteggervi al meglio durante questa ondata di calore eccezionale.

Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute ha prolungato ulteriormente di un giorno l'allerta di livello massimo per il caldo.

