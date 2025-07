Alvaro Vitali e il suo ultimo desiderio | Vorrei girare un ultimo film su Pierino

Alvaro Vitali, simbolo indiscusso della commedia italiana e volto amatissimo di Pierino, ci ha lasciato il 24 giugno, lasciando un vuoto nel cuore dei suoi fan. Prima di scomparire, ha condiviso con sincerità sogni, rimpianti e gratitudine in un’intervista toccante, svelando anche il suo ultimo desiderio: girare un ultimo film su Pierino. La sua passione per il cinema e il personaggio che lo ha reso celebre continueranno a vivere nelle nostre menti e nei nostri cuori.

Alvaro Vitali, icona della commedia italiana e indimenticabile interprete di Pierino, si è spento il 24 giugno, dopo due settimane di ricovero per una broncopolmonite recidiva. Poco prima della sua morte, l'attore ha rilasciato una toccante intervista in cui ha aperto il suo cuore, parlando della sua vita, dei momenti difficili, e di un sogno che non ha mai smesso di coltivare: realizzare l'ultimo film della saga di Pierino. Una vita tra luci e ombre: "Detesto Pierino, ma gli devo tutto".

