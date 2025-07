Regionali sul candidato presidente è scontro nel centrosinistra | Fico resta isolato

Nel cuore del centrosinistra campano infuria il dibattito sul candidato presidente alle imminenti regionali. La posizione di Roberto Fico si fa sempre più isolata, sostenuta ormai solo dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Un appoggio strategico, ma insufficiente a rafforzare una candidatura che fatica a conquistare consensi e unità. È un momento cruciale che potrebbe ridefinire gli equilibri politici in regione, lasciando aperta la strada a nuove alleanze e strategie.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel centrosinistra campano è scontro aperto sul nome del candidato presidente in vista delle prossime elezioni regionali. Al momento, appare sempre più isolata la posizione di chi sostiene Roberto Fico: ormai l’ex presidente della Camera può contare solo sull’appoggio del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Un sostegno importante, ma non sufficiente a tenere in piedi una candidatura che non ha mai davvero convinto il resto della coalizione. Le resistenze interne al Partito Democratico e nel Movimento 5 Stelle stanno spingendo verso un possibile cambio di nome, che a questo punto appare più probabile che mai. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, sul candidato presidente è scontro nel centrosinistra: Fico resta isolato

