Certaldo | malore al volante auto si ribalta e investe operaio dell’illuminazione pubblica Portato in ospedale con elisoccorso

Un grave incidente scuote Certaldo: un’auto, colpita da un improvviso malore al volante, si è ribaltata travolgendo un operaio durante lavori di manutenzione. L’intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha permesso di trasferire l’infortunato in ospedale con l’elisoccorso. Un episodio che evidenzia quanto la sicurezza sulla strada sia una priorità assoluta, e che richiede attenzione e prudenza in ogni momento.

CERTALDO (FIRENZE) – Grave incidente stradale in via Toscana, a Certaldo (Firenze), poco prima delle 11 di oggi 2 luglio 2025: un’auto, il cui conducente è stato colto da un improvviso malore, ha perso il controllo finendo per investire un operaio impegnato in lavori di manutenzione sull’illuminazione pubblica. Il veicolo, dopo l’impatto, si è ribaltato. Sul posto . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Certaldo: malore al volante, auto si ribalta e investe operaio dell’illuminazione pubblica. Portato in ospedale con elisoccorso

In questa notizia si parla di: certaldo - malore - auto - volante

