40 bimbi ogni anno annegano L’allarme dei pediatri | nuoto e sorveglianza

Ogni anno in Italia, circa 40 bambini perdono la vita a causa di annegamenti, un dato che ha allertato i pediatri e le famiglie. La prevenzione, attraverso il nuoto e una costante sorveglianza, si rivela fondamentale per salvare vite innocenti. È ora di rafforzare l’attenzione su queste misure e sensibilizzare tutti sulla loro importanza. Solo così potremo ridurre questa tragica statistiche e proteggere i nostri piccoli.

Ogni anno in Italia muoiono circa 40 bambini per annegamento. La riflessione del presidente della Società di Pediatria. Servizio di Beatrice Bossi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - 40 bimbi ogni anno annegano. L’allarme dei pediatri: nuoto e sorveglianza

In questa notizia si parla di: ogni - anno - bimbi - annegano

Parassita si traveste con pezzi di cellule umane per non farsi scoprire: uccide 70.000 persone ogni anno - Un parassita astuto si camuffa con frammenti di cellule umane per sfuggire al sistema immunitario. L'ameba Entamoeba histolytica, responsabile dell'amebiasi, provoca ogni anno la morte di circa 70.

«C'è un bambino sul fondo della piscina! Non si muove!». Venerdì le urla di tre giovanissime bagnanti hanno squarciato l'afoso e tranquillo pomeriggio della piscina di Castrezzato (Brescia), circondata da campi di mais ed a un tiro di schioppo dall'autodromo Vai su Facebook

Annegamenti piscina, 53% riguarda bimbi under 12: I piccoli scompaiono dalla vista in 20 secondi; Ha meno di 12 anni oltre la metà delle vittime di annegamento; Firenze, aperta un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bambino di 10 anni al lago di Bilancino.

Mare e piscine, ogni anno annegano 350 persone, 40 bimbi. Gli esperti: “Salviamoli così” - Ogni anno in Italia, circa 350 persone perdono la vita per annegamento. repubblica.it scrive

Nuova tragedia in un parco acquatico: annega una bimba di 8 anni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com