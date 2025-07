Sanità dalla Fondazione Lilly 1,5 mln per 30 dottorati di ricerca

Immaginate un impegno di oltre 15 milioni di euro destinato a plasmare il futuro della ricerca sanitaria in Italia. La Fondazione Lilly, con il suo piano decennale, investe in 30 dottorati di ricerca per formare talenti pronti a rivoluzionare il Servizio Sanitario Nazionale pubblico. Un passo deciso verso un sistema più innovativo, efficace e sostenibile. Questa è la strada verso un'Italia più forte e all'avanguardia nel settore sanitario.

ROMA - Un investimento strategico no-profit di oltre 1,5 milioni di euro per formare una nuova generazione di ricercatori in grado di guidare la trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pubblico. È il cuore del piano decennale con cui la Fondazione Lilly per l'Italia rilancia la propria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sanità, dalla Fondazione Lilly 1,5 mln per 30 dottorati di ricerca

In questa notizia si parla di: lilly - fondazione - sanità - dottorati

Università, dalla Fondazione Lilly 1,5 milioni per 30 dottorati di ricerca sanitari - Universit224, il nuovo ambizioso progetto lanciato dalla Fondazione Lilly in Italia, rappresenta un investimento di oltre 1,5 milioni di euro per sostenere 30 dottorati di ricerca sanitari.

Sanità, da Fondazione Lilly 1,5 milioni per 30 dottorati; Università, dalla Fondazione Lilly 1,5 milioni per 30 dottorati di ricerca sanitari - LaPresse; Trenta dottorati di ricerca per rilanciare la scienza e la salute pubblica in Italia.