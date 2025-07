Lucrare sulla disinformazione Il caso Sean Diddy Combs

In un’epoca in cui la disinformazione dilaga sui social, il caso di Sean "Diddy" Combs ne è un esempio lampante. Decine di canali YouTube diffondono fake news e accuse infondate, alimentando un ciclo di false narrazioni pur di ottenere visualizzazioni e profitti. Questa manipolazione dell’informazione non solo danneggia l’immagine del noto artista, ma mina anche la fiducia nel mondo digitale. È tempo di fare chiarezza e difendere la verità.

Decine di canali YouTube generano video nei quali Sean "Diddy" Combs viene collegato a falsi fatti scioccanti, come se quelli di cui è accusato non fossero sufficienti, con il solo scopo di monetizzare.

Cassie Ventura testimonia che Sean “Diddy” Combs l’ha violentata e ha minacciato di pubblicare video porno - Cassie Ventura ha condiviso accuse scioccanti contro Sean "Diddy" Combs, sostenendo di essere stata vittima di violenza e minacce, inclusa la possibilità di pubblicare video compromettenti.

Nel processo Diddy adesso la parola passa ai giurati (e il rapper rischia l'ergastolo) - ROMA Dopo due giorni di deliberazioni ,la giuria del processo a carico di Sean 'Diddy' Combs, ex tycoon dell'hip- Lo riporta informazione.it