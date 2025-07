‘Squid Game 3’ da record con oltre 60 milioni di visualizzazioni in 72 ore su Netflix

La terza stagione di Squid Game ha conquistato il pubblico globale, infrangendo ogni record di visualizzazioni su Netflix. Con oltre 60 milioni di streaming in soli tre giorni, questa serie sudcoreana si conferma come la più amata e discussa del momento. Un successo travolgente che evidenzia la forza di una narrazione coinvolgente e un cast straordinario. Ma quale sarà il futuro di questa rivoluzionaria serie? Restate sintonizzati per scoprirlo!

La terza e ultima stagione di Squid Game ha debuttato su Netflix con un successo travolgente, diventando la serie più vista di sempre nei primi tre giorni di programmazione sulla piattaforma. I numeri sono impressionanti, scopriamoli insieme. Squid Game 3 batte ogni record. Con 60,1 milioni di visualizzazioni in appena 72 ore, lo show distopico sudcoreano ha raggiunto la vetta in tutti i Paesi in cui Netflix classifica i contenuti: una prima assoluta nella storia del colosso dello streaming. L'attesissimo ritorno dell'attore Lee Jung-jae nei panni del Giocatore 456 ha contribuito al trionfo del terzo capitolo, che si è rapidamente posizionato come la nona serie TV non in lingua inglese più vista di sempre su Netflix.

