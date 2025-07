Fondazione Di Liegro il 3 luglio con FeliCittà la Festa di fine corsi

Roma si prepara a vivere una serata indimenticabile: il 3 luglio, la Fondazione Don Luigi Di Liegro sarà protagonista di Felicittà 2025 con un evento che unisce musica, arte e solidarietà. Un’occasione speciale per celebrare la fine dei corsi e rafforzare il legame con la comunità. Non mancate, perché questa festa segna un importante appuntamento di impegno e speranza per la nostra città. La festa di fine corsi sta per iniziare!

Roma, 2 luglio 2025 – Una serata speciale di musica, arte e solidarietà, nell’ambito di FeliCittà 2025. Anche quest’anno la Fondazione Don Luigi Di Liegro è una delle tappe di riferimento di FeliCittà, la manifestazione organizzata dall’Assessorato al Patrimonio e alla Politiche Abitative di Roma Capitale e dedicata alle realtà sociali, sportive e culturali di Roma. Giovedì 3 luglio a partire dalle ore 18, si svolgerà presso la sede della Fondazione in Via Ostiense 106 a Roma, la Festa di fine anno dei laboratori. Un pomeriggio dedicato ad un riepilogo di quella che è stata l’attività di impegno e dedizione degli utenti e degli operatori nel corso dell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fondazione - luglio - felicittà - liegro

Una serata di arte, musica e solidarietà aperta a tutta la città! Giovedì 3 luglio ti aspettiamo alla Fondazione Di Liegro, in via Ostiense 106, per un evento speciale nell'ambito di FeliCittà 2025: mostre, proiezioni, musica dal vivo e tanto altro per raccontare l

