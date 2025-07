Colline in Movimento danza arte e territorio | gala internazionale nel Monferrato

Due tra le tante anime di una terra che danza e si fa portavoce di eccellenza artistica: il Monferrato si prepara a ospitare il Gala Internazionale “Colline in Movimento”, un evento unico nel suo genere, che unisce arte, territorio e passione. Patrizia Campassi, mente brillante dietro il premio “Monferrato DanzArte”, ci guida attraverso un palcoscenico di emozioni e talenti provenienti da tutto il mondo. Un’occasione imperdibile per scoprire come la danza possa trasformare e valorizzare un paesaggio senza tempo.

di Massimiliano Craus La direttrice artistica del premio "Monferrato DanzArte" Patrizia Campassi si racconta attraverso il programma, i nomi e le tante proposte del suo evento, in scena il 12 luglio tra le colline di un Monferrato sempre più protagonista in danza. Inserito a pieno titolo nel "Fubine Porta di Cultura", il "Monferrato DanzArte" dispiega le ali con il gala internazionale "Colline in Movimento". Due tra le tante anime di una giornata ricchissima come solo Patrizia Campassi sa regalare al popolo della danza. Partendo dal Comune di Fubine Monferrato, con in testa il sindaco Lino Pettazzi, che promuove l'evento insieme all'Associazione ArteSuoni, le "Colline in Movimento 2025" renderanno il Teatro Municipale casa ospitalissima per coreografi come Mauro Bigonzetti, Michele Merola e Enrico Morelli per la MM Contemporary Dance Company.